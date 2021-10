'Como ropa interior': empleadas critican nuevo uniforme de restaurante

ESTADOS UNIDOS.- Algunas empleadas de un conocido restaurante en Estados Unidos están hablando en redes sociales sobre el nuevo uniforme que, dicen, es demasiado revelador.

En varios vídeos de TikTok publicaron su impresión sobre los nuevos pantalones cortos, tan diminutos que son descritos como "ropa interior".

En los videos, las empleadas expresan sus quejas sobre los uniformes y comparan la longitud con sus pantalones cortos anteriores, que son considerablemente más largos.

"Así que Hooters consiguió nuevas bragas. Me refiero a pantalones cortos", publicó una usuaria de TikTok . "Amo mi trabajo, pero no me encanta usar ropa interior para trabajar", escribió otra mujer.