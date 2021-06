Comparte fotos de un extraño animal; asegura que es un tipo de alacrán

Una usuaria de redes sociales causó terror a sus seguidores luego de mostrar unas imágenes de un rarísimo animal.

COLOMBIA.— En todo el mundo habitan animales que muchos desconocemos, pero que sin lugar a dudas, sorprenden por su rareza o su peculiar fisonomía. Ahora un supuesto tipo de alacrán conocido como "aguijón pica jopo" impactó a varios cibernautas.

A través de Twitter una joven compartió unas fotografías de un animal muy extraño, este espécimen desató los comentarios, pues al parecer muchos desconocían de la existencia de este "alacrán".

De acuerdo con la usuaria el "aguijón pica jopo" habita en algunos lugares de Colombia como Girardot y Soledad, y únicamente sale cuando llueve o hace mucho calor.

En las imágenes publicadas en Twitter, se puede ver al raro animal en un jardín, al interior de una casa y hasta "abrazado" a una maceta.

Una amiga publica las fotos de este animal y dice: “Si visitas Girardot y te encuentras con estos animalitos, no te preocupes es fauna local. Es una especie de la familia de los alacranes, conocida como aguijón picajopo.”

