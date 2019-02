Compromiso de Corea del Norte

Kim está decidido a desnuclearizar toda la península

SEÚL (Notimex).— A días de que se realice la segunda cumbre entre líder norcoreano, Kim Jong-un y el presidente estadounidense, Donald Trump, el principal diario norcoreano, el Rodong Sinmun, subrayó la determinación de su líder por desnuclearizar la península coreana.

“El líder norcoreano ha sorprendido a todo el mundo con su impactante e imprevista determinación de desnuclearizar la península coreana”, dijo el diario “Rodong”, citado por la agencia surcoreana Yonhap.

Enfatizó los pasos valientes como el desmantelamiento del recinto de pruebas nucleares de Punggyeri y la suspensión de ensayos de lanzamientos de misiles.

Agregó que la proclamación de la postura de Kim en su discurso de Año Nuevo de “no a la creación de armas nucleares, no a las pruebas, no a su uso y no a su propagación”, alberga la firme determinación de Kim de que no retrocederá de los pasos actuales hacia la paz.

Aseguró que tal paso del líder de Corea del Norte muestra la gran voluntad y el amor por la paz, y que la selección de dicha postura se basa en el pueblo norcoreano, enfatizando de este modo la sinceridad de Kim de construir un régimen de paz en la península coreana y mejorar las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos mediante la desnuclearización del país.

Los líderes de Corea del Norte y de Estados Unidos celebrarán el 27 y 28 de febrero en la capital vietnamita su segunda cumbre, después de su primer encuentro cara a cara en Singapur en junio de 2018.

Irán Pacto

El gobierno iraní criticó los esfuerzos de Estados Unidos contra el pacto nuclear.

Intentos contra el pacto

El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif , habló ayer en la Conferencia de Seguridad de Múnich un día después de que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, intentó convencer a Alemania, Francia y Gran Bretaña, de seguir los pasos de Washington.

Salida en 2015

Estados Unidos se retiró de manera unilateral del acuerdo de 2015, que le ofrece a Irán ayuda ante las sanciones a cambio de limitar su programa nuclear.