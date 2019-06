Con 103 años, esta mujer corrió 100 metros planos y reveló sus secretos

ESTADOS UNIDOS.- Julia Hawkings tenía 101 años cuando impuso una marca en una carrera, corrió 100 metros planos en 39.62 segundos. En ese momento la apodaron “Huracán”. Esta semana, a los 103 años, Hawkings volvió a la pista y completó las carreras de los 50 y 100 metros planos en los Juegos Nacionales de Veteranos en Albuquerque.

Aunque la información no está confirmada, se cree que es la mujer de mayor edad que compite en Estados Unidos, dijo la organización del evento inspirado en las Olimpiadas.

En su grupo de edad, el de personas de 100 años, Hawkings no tiene mucha competencia. En realidad, siempre había estado compitiendo contra sí misma. La mujer terminó la carrera de los 100 metros seis segundos más tarde que su marca de hace dos años. Sin embargo, lo tomó de manera positiva.

“Soy dos años más vieja, ¿recuerdan?”, dijo a The New York Times, quienes escribieron su historia.

Para Hawkings correr es una de sus muchas pasiones. Vive en Baton Rouge, Luisiana y tiene cuatro hijos y un bisnieto. Además estuvo casada durante casi 70 años con su difundo esposo. Ambos celebraron su boda por teléfono en la Segunda Guerra Mundial.

Hawkings corre en la calle cercana a su casa de vez en cuando, no muy a menudo.

“Como estoy envejeciendo, siento que no me quedan muchos 100 metros planos y no quiero desperdiciarlos practicando”.