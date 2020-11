Con llantos y rezos, seguidoras de Trump se manifiestan (Vídeo)

El vídeo de un par de personas llorando y rezando en apoyo a Trump ha generado controversia.

EE.UU.— La difusión de un vídeo de un grupo de mujeres, seguidoras de Donald Trump, quienes hincadas en el piso lloran y rezan con desesperación a las afueras de centro electoral de Nevada en EE.UU., ha causado gran impactó.

Las mujeres se han viralizado debido al modo tan excéntrico en el que esperan los resultados de las elecciones presidenciales en EE.UU., en las que obviamente desean gane Donald Trump.

De acuerdo a la grabación presentada por CBS News son un grupo de fanáticas de Donald Trump, quienes acudieron al departamento electoral del condado de Clark para implorar por el triunfo del actual mandatario.

Las mujeres que se arrodillaron para rezar y llorar clamaron en todo momento por un resultado favorable para el candidato Republicano, según el periodista Enrique Acevedo.

This video recorded last night by CBS News producer @anenews has over 12 million views now. The three women arrived to pray right next to our broadcasting position and stayed a few minutes until north Vegas police respectfully asked them to clear the building’s main entrance. https://t.co/Q5C4g4lxaD