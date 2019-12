Concesionaria demanda al padre de una niña que rayó 10 autos de lujo

Un hombre chino fue obligado a pagar una suma de 10 mil dólares (189 mil pesos mexicanos) luego de que su hija de tres años rayó la carrocería de diez autos Audi en noviembre pasado.

De acuerdo con sitios como “RT en Español”, en noviembre pasado una pareja y su hija acompañaron a un amigo a un concesionario. Mientras realizaban la diligencia, ninguno se percató de que la pequeña tomó una piedra y comenzó a dibujar en la carrocería de no uno, sino diez autos.

3yo Uses Stone to Scratch 10 Audi Cars in Showroom While Parents Not Paying Attention https://t.co/15vdTqOCWw