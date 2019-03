Condenan a mujer que golpeó brutalmente a un mexicano de 91 años

EE.UU.- La Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles anunció que una mujer, de 30 años de edad, recibió una sentencia de 15 años en prisión por lesionar gravemente a un mexicano, de 91 años de edad. El verano pasado, la mujer tomó un ladrillo e inició la agresión.

Los hechos ocurrieron en Willowbrook.

Laquisha Jones, la responsable, admitió haber usado el ladrillo como arma peligrosa y reconoció el maltrato hacia el adulto mayor. Además, en 2017, la habían condenado por amenazas criminales.

El 4 de julio de 2018, las autoridades arrestaron a Jones por golpear a Rodolfo Rodríguez. El anciano caminaba hacia un parque, cuando pasó junto a una mujer y una niña. De repente, la mujer lo empezó a golpear con un ladrillo y convocó a un grupo de hombres para que se sumaran a la agresión.

“Ni siquiera me crucé con su hija”, dijo Rodríguez. “Acababa de pasarla y ella me empujó y me golpeó hasta que quiso”.