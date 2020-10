Hombre subió un vídeo presumiendo su ebriedad y causó tres muertes

ESTADOS UNIDOS.- Antes de un accidente fatal, Camilo Morejón, un cubano que vive en Estados Unidos, compartió un vídeo en redes sociales presumiendo que conducía mejor en estado de ebriedad. En las imágenes que se viralizaron en redes sociales aparece sosteniendo una cerveza y acompañado de tres pasajeros.

Minutos después, el conductor se estrelló contra una camioneta pick up en Houston, Texas. Los tres tripulantes murieron, excepto él.

Morejón y el conductor de la camioneta salieron expulsados en el accidente porque ninguno tenía cinturón de seguridad. Ambos tuvieron que ser trasladados a hospitales en estado crítico.

Por su parte, Sean Teare, director de la oficina de delitos vehiculares de la fiscalía del condado de Harris, detalló.

Traffic Investigators are on the scene of a major crash at 12239 FM 529 at Fairview. Three people have been confirmed deceased and 2 have been hospitalized. Please avoid the intersection. #hounews pic.twitter.com/xGgt3Uc66M