Confirman más de 100 fallecimientos en Italia por coronavirus Covid-19

ROMA - Italia cierra desde mañana y hasta el 15 de marzo de todos los colegios y universidades; esto ante el aumento de las cifras, ya son 3,089 contagios y 107 fallecidos. Esto no incluye a los estudiantes de la rama de ciencias de la salud.

También quedan prohibidos los viajes escolares, las iniciativas de intercambio y las salidas didácticas o guiadas.

A continuación otras de las medidas incluidas en el decreto para contener la epidemia, vigentes hasta el próximo 3 de abril, salvo en algunos casos concretos con fecha final distinta.

Suspensión de eventos públicos .

. Controles en hospitales y cárceles . Por ejemplo, os acompañantes de personas enfermas deberán permanecen en la sala de espera de los hospitales, a menos que el médico indique lo contrario.

. Por ejemplo, os acompañantes de personas enfermas deberán permanecen en la sala de espera de los hospitales, a menos que el médico indique lo contrario. Normas de conducta social. Durante unos seis meses se seguirán medidas como el fomento del trabajo en casa, desinfectar continuamente hospitales, transporte público y vehículos de empresas entre otros. También en espacios de la Administración Pública deberá mostrar los carteles con las recomendaciones sanitarias personales.

Durante unos seis meses se seguirán medidas como el fomento del trabajo en casa, desinfectar continuamente hospitales, transporte público y vehículos de empresas entre otros. También en espacios de la Administración Pública deberá mostrar los carteles con las recomendaciones sanitarias personales. Especial cuidado con las personas de la tercera edad , pues deben permanecer en casa, salvo en casos de "extrema necesidad".

, pues deben permanecer en casa, salvo en casos de "extrema necesidad". Control de viajeros en zonas de riesgo epidemiológico. Todas las personas que hayan viajado a Asia en últimos 14 días, deberán notificarlo, no se presentarán al trabajo y se vigilarán sus síntomas.

Plan de acción ante contagios

Aquellos que detecten síntomas de esta enfermedad deben advertir "inmediatamente" a su médico, ponerse una mascarilla, alejarse de otras personas y quedarse aislado en casa con ventilación natural a la espera de ser hospitalizado, si así lo requiriese.

Las autoridades sanitarias monitorizarán su estado y decidirán sobre su hospitalización en base al mismo. La gestión de cada caso estará en manos de la Delegación del Gobierno en cada región.

Medidas sanitarias personales contra el virus

El decreto llama a toda la población a respetar once medidas higiénico-sanitarias para contener el avance del patógeno.

Estas son: lavarse las manos frecuentemente e instalar distribuidores de desinfectante en espacios públicos como gimnasios, farmacias o supermercados; evitar el contacto cercano con personas con problemas respiratorios, y evitar abrazos y darse la mano.

En actos sociales mantener una distancia de un metro entre personas, estornudar o toser en un pañuelo y no en la mano; evitar el uso de la misma botella o vaso repetidamente; no tocarse la nariz o la boca; no tomar fármacos antibióticos si no es con prescripción médica; desinfectar las superficies con cloro o alcohol y solo usar la mascarilla si se está enfermo o se asiste a pacientes.

