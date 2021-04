Confunden a abuelita mexicana con asiática y la golpean brutalmente

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer mexico-americana fue golpeada brutalmente en un acto causado por la xenofobia y racismo en Estados Unidos.

Derivado de los golpes, la mujer tuvo que ser hospitalizada y estuvo grave. El agresor la habría confundido con una persona de origen asiático.

La atacante, identificada como Yasmine Beasley, de 23 años y afroamericana, atacó a la abuelita por su aparente nacionalidad. La adulta mayor, identificada como Becky, estaba viajando en un autobús para comprar en una tienda de Los Ángeles. En segundos, Yasmine la golpeó diciendo insultos raciales. A pesar de que en el sitio había muchas personas e incluso el conductor del autobús, nadie brindó su ayuda o trató de detener el ataque.

De acuerdo con Univision, la agresión no paró hasta que la mujer herida intentó llamar a la policía, fue entonces que Yasmine intentó huir. Becky tenía condiciones críticas desde antes del ataque, como artritis lúpica y otras discapacidades.

Imagine if she was your grandma.



70 y.o. Mexican-American woman attacked on LA bus by Yasmine Beasley, a 23 y.o. black woman, who thought she was Asian. Suffers concussion, broken nose, swollen eyes and had hair pulled out. Targeted on her way grocery store. #StopAsianHate pic.twitter.com/v3DE2ZB583