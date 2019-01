Congresista Hawaiana anuncia su candidatura para la presidencia de EE.UU.

EE.UU.- Durante una entrevista con CNN, Tulsi Gabbard, representante de Hawái en el congreso, confirmó que buscará postularse para la presidencia de los Estados Unidos en 2020.

Gabbard es una veterana de guerra en Irak con posturas de política exterior que han sido controvertidas para algunos.

Rep. Tulsi Gabbard says she will run for president in 2020. "I have decided to run and will be making a formal announcement within the next week," the Hawaii Democrat and Iraq War veteran told CNN's @VanJones68 https://t.co/5BzVi2JMFq pic.twitter.com/nNNmGCED5C

— CNN (@CNN) January 11, 2019