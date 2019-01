Continuará cerrada la frontera EE.UU. – México, advierte Trump

WASHINGTON (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió hoy que el cierre de la Administración podría prolongarse por “un largo tiempo”, a la vez que insistió en que la oposición demócrata debe aceptar el muro fronterizo para enfrentar lo que considera “una crisis humanitaria”.

We have a massive Humanitarian Crisis at our Southern Border. We will be out for a long time unless the Democrats come back from their “vacations” and get back to work. I am in the White House ready to sign!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de enero de 2019