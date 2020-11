Corazón donado sobrevive a accidente de helicóptero (vídeo)

ESTADOS UNIDOS.- El helicóptero ambulancia Agusta A109s Grand se estrelló en el techo del hospital Keck en los Ángeles el pasado 6 de noviembre. La aeronave tenía una carga importante, un corazón donado que iba a ser trasplantado a un paciente en ese nosocomio.

El vídeo del desplome se volvió viral en redes, un testigo grabó cómo el piloto no logró controlar el helicóptero y cayó justo en helipuerto del hospital sobre un costado. De acuerdo con los reportes, viajaban tres personas en la aeronave y ninguna salió herida de gravedad.

An employee inside the #KeckHospital building where a helicopter crashed on its helipad says he felt the building shake and saw debris flying outside. His coworker shared this video with me. @LAFD says it was transporting a heart. @NBCLA pic.twitter.com/PPEWzOTL6e