Corea del Norte lanza dos proyectiles, ambos cayeron en el mar de Japón

SEÚL (Notimex/Sputnik).- Corea del Norte lanzó hoy al menos dos proyectiles no identificados desde una zona cercana a la ciudad portuaria de Wonsan (situada en la costa oriental del país). Ambos proyectiles cayeron en el mar de Japón, informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

“Corea del Norte realizó disparos en torno a las 04:30 (hora local) con dirección al este, desde una zona aledaña a Sino-ri, en la provincia de Pyongyang del Norte”, indica un comunicado del ente militar.

BREAKING: North Korea fires 2 unidentified projectiles, South Korea says https://t.co/lQ8scAYQvK pic.twitter.com/7hcNtFS8dl

Según militares surcoreanos, los proyectiles recorrieron 420 y 270 kilómetros respectivamente, y alcanzaron una altura de 50 kilómetros antes de caer en el mar del Japón.

Corea del Norte cuenta con una base operativa de misiles Nodong de medio alcance en Sino-ri, situada a unos 77 kilómetros al noroeste de Pyongyang, y hace pocos días realizó una prueba de lanzacohetes múltiples y armas guiadas tácticas.

El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el primer vuelo de un arma que no había sido probada previamente y que, según expertos, sería más fácil de esconder, lanzar y dirigir en vuelo debido a su pequeño tamaño y la rapidez del misil.

La agencia estatal de noticias norcoreana KCNA reportó el domingo que el objetivo de los ejercicios era probar las lanzaderas múltiples de cohetes “de gran calibre y largo alcance“, así como las armas tácticas guiadas.

La misma agencia informó el martes pasado que Kim Jong-un inspeccionó un nuevo submarino grande, acción que podría ser una señal potencial de que Pyonyang desarrolla un programa de misiles balísticos lanzados desde sumergibles.

#NorthKorea's not so new submarine? [Thread!] pic.twitter.com/8XQBmdEKjQ