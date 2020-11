Corea del Sur pone nombre y rostro al ''Zodiaco'' asiático

Corea del Sur por fin pudo dar cierre a uno de los casos de asesinos seriales que durante tres décadas se mantuvo sin resolver.

Si bien el culpable pudo ser identificado en noviembre de 2019, el caso cobra una nueva relevancia, luego de que el criminal emitiera disculpas públicas a las familias y los sospechosos culpados erróneamente por sus crímenes.

Lee Chun Jae, de 57 años, es el nombre del surcoreano que durante siete años mantuvo aterrorizada a la comunidad de Hwaseong, donde nació en 1963.

Cuando Lee tenía 23 años inició un historial criminal en el que sumó al menos 10 muertes y más de 30 violaciones contra las mujeres de esta ciudad. Debido al pánico que sembró en la ciudad se le conoció como "El monstruo de Hwaseong".

Lee Chun-jae confessed to the killings in front of Yoon, the only person ever convicted of any of the murders. "I didn't think the crimes would be buried forever," 57-year-old Lee told a court in the South Korean city Suwon. https://t.co/X2MY06pkPH