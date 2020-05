Coronavirus, “asesino silencioso” en Haití

Presidente llama a usar mascarillas en zonas públicas

PUERTO PRÍNCIPE (EFE).— “El coronavirus está empezando a matar silenciosa y secretamente en Haití”, dijo ayer el presidente del país, Jovenel Moise, al dirigirse a la nación, a la que transmitió las preocupaciones de los epidemiólogos del Ministerio de Salud y de la Comisión Multisectorial creada frente a la pandemia de Covid-19.

El mandatario señaló que la actual situación no es un juego. Muchos de los muertos son muy jóvenes y señaló que uno de los fallecidos contaba con 20 años de edad. “Es un gran problema”, añadió Moise, que no dejó de recordar la dimensión de la pandemia en el mensaje televisado.

Asimismo, aludió a la imposibilidad de celebrar el Día del Trabajo a causa de la enfermedad.

“Todos vivimos, especialmente empleadores y trabajadores, un difícil 1 de mayo. El Covid-19 ha asestado un terrible golpe al mundo del trabajo. Pero, si seguimos las instrucciones, volveremos, sanos y salvos, a trabajar pronto”, afirmó.

Moise anunció que ha solicitado al primer ministro Joseph Jouthe, que refuerce el sistema de distribución de mascarillas en todo el país, especialmente en las grandes aglomeraciones que puedan generarse, entre otros lugares, en el área metropolitana de la capital y las grandes ciudades.

En este sentido, el mandatario señaló que llevar una mascarilla en las zonas públicas es muy importante para prevenir el contagio.

“Nosotros, en Haití, tenemos la obligación de seguir todas las instrucciones de las autoridades. Pónganse las mascarillas para no arrepentirse de no hacerlo”, continuó, y advirtió que, estando en un estado de emergencia, se aplican sanciones contra quienes no lleven este sistema de protección como medida proteger la vida de la población.

Casos

En Haití se han registrado 8 muertes por coronavirus, hay 81 casos confirmados y otros 827 casos sospechosos, mientras que 8 pacientes se han recuperado, según los datos facilitados el jueves por el Ministro de Salud Pública, correspondientes al 29 de abril de 2020.

De los 81 casos confirmados, 48 de los contagios se generaron en el extranjero y los otros 33 en el país (transmisión local).

Por género, el 35.8 % de los infestados son mujeres y el 64.2 % hombres, mientras que la zona de Delmas de la capital es la que tiene el mayor número de casos confirmados, con 18, seguida de Pétion-Ville, con 13.

La octava muerte por coronavirus registrada en Haití fue la de un hombre de 68 años del Departamento del Norte, quien, según informó en un comunicado la ministra de Sanidad, Marie Gréta Roy Clément, sufrió dolores de estómago, tos seca y problemas respiratorios.

CierresTemor

Varios centros de tratamiento de Covid-19 en Haití cerraron sus puertas.

Se niegan

Directivos del hospital privado Bernard Mevs informaron sobre el cierre de hospitales en Puerto Príncipe y Chalon, donde la población no quiso que se diera atención a pacientes con Covid-19.

Desinformación

La causa de las quejas fue la desinformación con respecto del riesgo de contagio, ya que, según relató Prensa Latina, la población teme que los hospitales sean focos de infección para todos.