Coronavirus pudo ser creado en laboratorio chino que investigaba murciélagos, reporte

El coronavirus habría sido creado en un laboratorio de China donde se experimentaba con murciélagos según apunta un reporte de Fox News.

El laboratorio, ubicado en Wuhan, habría creado el virus no como un arma biológica, sino como parte del intento de China de demostrar que sus esfuerzos para identificar y combatir virus son iguales o mayores que las de Estados Unidos.

Según Fox News, la información vendría de documentos clasificados. El paciente cero habría sido trabajador del laboratorio y él habría contagiado a su vez a otros habitantes de Wuhan.

Pese a que Fox News ha solicitado ver la evidencia directamente, aún no se les ha permitido el acceso a ellas. Las fuentes enfatizaron, como suele ser el caso con la inteligencia, que no es definitivo y no debe caracterizarse como tal, por lo que la investigación aún continua.

Según la información, el mercado de Wuhan, inicialmente identificado como un posible punto de origen, nunca vendió murciélagos, y las fuentes de Fox News afirman que culpar al mercado fue un esfuerzo de China para desviar la culpa del laboratorio, junto con los esfuerzos de propaganda del país dirigidos a Estados Unidos e Italia. .

Un columnista del Washington Post reportó que en enero de 2018 oficiales de la embajada de Estados Unidos manifestaron condiciones insalubres en el instituto de virulogía de Wuhan, y reportaron que se realizaban experimentos muy riesgosos sobre coronavirus en murciélagos.

La fuente citada por Fox News acusa además que la Organización Mundial de la Salud fue cómplice en la eliminación de evidencia por parte de China. El país habría cambiado datos, limpiado áreas contaminadas y modificado archivos académicos.

