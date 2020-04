Coronavirus y petróleo: invierta en ETF petrolíferos

El precio del crudo viene marcando de avances y recortes consecutivos en los últimos 36 meses, lo que estimula al trading a ejecutar y diseñar estrategias de inversión desde certificados representativos o subyacentes en petróleo –contado o a contrato futuro- conocidos como ETF en petróleo.



Contexto belicoso en los ETF en petróleo

No es reciente la volatilidad del precio del crudo, tras cinco años de iniciada la estrategia de la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo [OPEP] donde una restricción de la oferta inició una senda de presión en el sistema de precios.

El dato. AQUÍ encontrarás una interesante aplicación que te ayudará a diseñar una inversión en oro a través de ETF en el crudo.

Y ello se registró tanto para la versión estadounidense en la WTI como para la mezcla del Mar del Norte o BRENT, presión que fue compensada por una sobre oferta de los Estados Unidos que provocó encender las alarmas: sobre todo desde Arabia Saudita, el principal productor mundial y cabeza del cártel.

Está mini guerra entre la OPEP –y su asociado o aliado, Rusia- y los Estados Unidos provocó, y provoca, marchas y contramarchas en los precios que –con una saludable asesoría desde el trading- puede generar interesantes oportunidades usando o apalancándose con ETFs en petróleo y ejecutando una contradanza desde el forex online ya que el dólar es un refugio natural ante los vaivenes del petróleo.

Un entorno de beligerancia que se alternó con incursiones y bravatas geopolíticas no sólo con Arabia Saudita, sino con Irán y Venezuela: ambos “enemigos ideológicos” de los Estados Unidos y a la sazón miembros de la OPEP junto con Rusia como aliado.

De momento, el precio del contrato futuro del petróleo en su versión WTI o mezcla del Golfo ata de US$ 20,15 el barril o un cambio de +0,2% interdía y con entrega en mayo; y desde el BRENT del Mar del Norte ata de US$ 27,97 la unidad o un cambio en plano o marginal de +0,04%.

El trading: por qué el petróleo

Los ETF en petróleo sin duda se moverán en un trading que hará sinergias con el forex online, pues el cruce del dólar puede ser un refugio en caso de aumento de la aversión con el precio –spot o futuro- del crudo.

Atrás quedaron los días dorados del petróleo con sistemas de precios de soporte continúo. Con la OPEP Plus [que añade a Rusia] en “cuarentena” de demanda por la COVID 19, los precios no serán los mismos.

No obstante pueden atar de una estrategia diversificada, líquida y profunda que puede reducir o controlar el riesgo yendo hacia activos de refugio en el forex como el dólar estadounidense y todo gracias a una plataforma de constante asesoría 24/7 desde el ETF en petróleo.

Y cubriéndose en este complicado año 2020. Complicado pero de grandes oportunidades en activos refugio: oro, dólar, petróleo.

El dato. En este enlace descrito AQUÍ puedes hallar un tutorial para invertir en petróleo y en ETF atados a esta materia prima.

