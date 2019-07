WASHINGTON (AP).- La Corte Suprema federal allanó el viernes el camino para que el gobierno de Donald Trump pueda usar fondos del Pentágono en la construcción de secciones de un muro divisorio en la frontera con México.



El máximo tribunal de Estados Unidos dijo que levantaría el congelamiento de los fondos que fue dictado por una corte menor. Ello implica que el gobierno de Trump puede usar los recursos y que pueden comenzar las labores de cuatro contratos que ya ha concedido. Cuatro jueces liberales se opusieron a la medida.



Un tribunal de primera instancia congeló los fondos en mayo y una corte de apelaciones ratificó la medida este mes.



El congelamiento de los fondos impedía que el gobierno usara aproximadamente 2,500 millones de dólares del presupuesto del Departamento de Defensa para remplazar secciones existentes de barrera fronteriza en Arizona, California y Nuevo México.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!