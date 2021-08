Costa de Rhode Island golpeada por fuertes vientos de ''Henri''

WESTERLY, Rhode Island, EE.UU. — La tarde de este domingo, la tormenta tropical "Henri" azotó la costa de Rhode Island. Los fuertes vientos del meteoro dejaron sin electricidad a miles de hogares, mientras sus bandas de lluvia causaron inundaciones desde Nueva Jersey hasta Massachusetts.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), de Miami, Florida, dio a conocer que "Henri" se degradó de huracán a tormenta tropical, pero aún tiene ráfagas de viento de hasta 112 kilómetros por hora. Por el momento, las autoridades no han ofrecido amplia información sobre los daños que pudieron causar el viento o el oleaje, sin embargo, advirtieron del peligro de inundaciones en los próximos días.

En el sur de Nueva Inglaterra y Nueva York, las autoridades y los habitantes se prepararon ante la posible caída de árboles, cortes de energía eléctrica prolongados e inundaciones, debido a un sistema de tormentas que podría permanecer en la región hasta el lunes.

National Grid informó que había 74,000 clientes sin electricidad en Rhode Island y más de 28,000 usuarios se vieron afectados por cortes en Connecticut.

Desde ayer domingo, varios puentes en Rhode Island, que unen gran parte del estado, fueron cerrados y algunas carreteras costeras estaban casi intransitables.

Los expertos advirtieron que la marejada ciclónica representa la mayor amenaza de la tormenta, incluso más que los fuertes vientos y las inundaciones tierra adentro, causadas por lluvias fuertes y prolongadas.

Desde la noche del sábado comenzaron a caer las primeras lluvias y se prevé que acumularán 15 centímetros de agua. En ciudades como Nueva York, Newark y Hoboken, se habían comenzado a formar enormes charcos en las vialidades.

También desde el sábado, los residentes de las zonas amenazadas se apresuraron a comprar alimentos y gasolina. En las casas frente a la costa, fueron cubiertas con madera las ventanas y en otros casos las viviendas fueron desalojadas.

En Fire Island, al sur de Long Island, los habitantes recibieron la orden de desalojar. Los últimos barcos zarparon de allí antes de las 11 p.m. del sábado y los rescatistas advirtieron que quien se quede podría quedar aislado.

Debido al mal tiempo, la noche del sábado fue cancelado un concierto de superestrellas en el Central Park de Manhattan. El espectáculo incluiría a Bruce Springsteen, Paul Simon y Jennifer Hudson para celebrar la recuperación de la ciudad de Nueva York frente al coronavirus.

#Henri is currently a Category 1 hurricane—meaning sustained winds of about 80 mph.



It could also bring a storm surge of three to six feet.



Superstorm Sandy was also a Category 1 when it hit NY.



Take this seriously. Prepare for the worst—Hope for the best.