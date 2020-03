Covid-19: Mujer de 90 años dona su respirador a un paciente joven

Suzanne Hoylaerts es una mujer de 90 años que falleció víctima del coronavirus (Covid-19), en Bélgica, días después de que se negara a recibir un respirador artificial, pues pidió que lo usaran en un paciente más joven.

De acuerdo con La República, la mujer argumentó que “he tenido una buena vida y no me preocupa morir”, por lo que pidió que el respirador artificial se le brindara a un paciente más joven.

Suzanne Hoylaerts no presentó síntomas

Suzanne ingresó al hospital debido a que empezó a tener dificultades para respirar y su hija Judith decidió llevarla al doctor, quien después de unas pruebas confirmó a la familia que la adulta mayor era positiva a Covid-19.

La familia aún no se explica cómo es que Suzanne se contagió con el virus, siendo que la mujer siguió estrictamente las reglas del distanciamiento social. Incluso no presentó ningún síntomas de fiebre o tos, por lo que su hija solo la llevó cuando la mujer empezó a quejarse de que le costaba trabajo respirar.

Imagen de Suzanne Hoylaerts, la mujer de 90 años en Bélgica

Judith pensó que su madre simplemente de una neumonía leve, pero tras el diagnóstico, tuvieron que separarse. Judith dice que al momento de despedirse, debido al aislamiento obligatorio de su madre, esta le dijo: “No puedes llorar, hiciste todo lo que pudiste. Tuve una buena vida”.

“No pude despedirme de ella, y ni siquiera le pude hacer un funeral”, lamentó la hija de Suzanne.

Bélgica tiene un total de 12 mil casos confirmados de Covid-19, luego de sufrir un aumento de mil casos en un día. Hasta el momento el país reporta 513 muertes por coronavirus.

