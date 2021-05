Joven de 16 años tose cada dos segundos tras contagiarse de Covid

ESPAÑA.- Verena García tiene 16 años y su vida se ve interrumpida cada dos segundos por la tos, durante las 24 horas del día desde hace seis meses cuando le dio Covid. Esta tos la confina en su casa desde entonces y los médicos examinan su caso como el de un posible “Covid largo”, también analizan si se trata de un problema neurológico, pues Verena sufre dolores de cabeza y problemas musculares.

El medio español la Vanguardia compartió su historia en un vídeo. El Covid es una enfermedad de la que todavía se desconocen muchos de sus alcances, que ataca a cada organismo de persona de forma distinta y cuyas secuelas físicas y emocionales representan un misterio para los científicos. Este caso paradigmático ocurrió en Murcia, España, donde la joven no ha parado de toser.

Verena se contagió de coronavirus el 27 de octubre de 2020 y su vida dio un giro.

“Mi vida cambió completamente, pero todavía no hay un diagnóstico claro. No puedo ir a clase, no puedo ir al cine, no puedo salir con mis amigas a comer, no puede hacer nada”, declaró la joven para Telemadrid.