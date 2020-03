Crean versión feminista de “Mi muñeca me habló”, canción de 31 Minutos

MÉXICO.— La serie chilena 31 Minutos está siendo un referente de muchos movimientos, que día con día, buscan crear un cambio de consciencia.

Ahora es un grupo de mujeres feministas, que se une a la idea de hacer un cambio, mediante la utilización del "noticiero" de marionetas.

¿Una canción que promueva el cambio?

En internet ha empezado a circular el video de un colectivo feministas, denominado Callejeras Autoconvocadas, quienes frente a la Catedral de la Santísima Concepción en Chile, entonaron la canción “Mi muñeca me habló” de 31 Minutos, pero en versión feminista.

La canción original que se dio a conocer en la sección del listado musical presentada por la marioneta Policarpo Avendaño, ahora ha sido modificada por las Callejeras Autoconvocadas.

Ellas han cambiado el enfoque y letra de la original interpretada por Flor Bovina, quien contaba cómo una muñeca le hablo a su dueña (una niña) y le dijo cosas secretas.

Ahora la letra dice lo siguiente:

“Mi muñeca me habló, me dijo: “lucha, que no se puede repetir, lo que pasa en mi país”. Mi muñeca me habló me dijo: “lucha, que no se puede repetir, lo que pasa en mi país”. Me dijo que en Marzo las mujeres salgan todas a la calle, que se tomen los espacios y que nadie más las calle, que peleen como mujeres, se rebelen al estado, digan chao al patriarcado el feminismo ha llegado. Mi muñeca me habló, me dijo: “lucha, que no se puede repetir, lo que pasa en mi país”. Me dijo cosas muy horrendas que no te voy a negar, que tenemos una ministra, el presidente es un corrupto, pero seguimos en la lucha porque vamos a triunfar”.

Hoy con las @CallejerasA en la catedral de Conce organizamos una intervencion feminista cantando una cancion de la @lajanidu que estuvo hermosa por supuesto.

Somos hermanas en la lucha! SIEMPRE!

La canción también tiene la intención de invitar a "que en marzo las mujeres salgan todas a la calle" y apoyen la lucha contra la violencia de género y feminicidios.

La canción también tiene la intención de invitar a “que en marzo las mujeres salgan todas a la calle” y apoyen la lucha contra la violencia de género y feminicidios.- Con información de CNN Chile.

