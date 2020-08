Crece la cifra de muertos por avionazo en la India

Los heridos se encuentran en estado crítico y las operaciones de rescate han finalizado

NUEVA DELHI.— Medios locales han dado a conocer que el vuelo que traía a India personas que habían quedado varadas en el exterior por coronavirus y que se partió en dos mientras aterrizaba en medio de una lluvia intensa en el estado sureño de Kerala, dejó al menos 16 muertos y 123 heridos.

De acuerdo con información dado por el funcionario policial del estado de Kerala, Abdul Karimdijo que entre los muertos se encontraba uno de los pilotos del Boeing 737-800. El ahora occiso llevaba dos años volando para la aerolínea Air India Express.

También se reportó que al menos 15 de los heridos se encontraban en estado crítico y que las operaciones de rescate han terminado.

En el avión viajaban 190 personas. Jain precisó que se encontraban a bordo 174 pasajeros adultos, 10 niños, dos pilotos y cuatro tripulantes.

El canal NDTV aseguró que era un vuelo de repatriación que traía a ciudadanos indios de regreso al país, ya que los vuelos comerciales están suspendidos debido a la pandemia de coronavirus.

