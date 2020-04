Crecimiento exponencial

Se rompe barrera de un millón de casos de Covid-19

WASHINGTON (Notimex y EFE).— Con Estados Unidos, Italia y España como los países con el mayor número de contagios, el mundo superó el millón de infectados por Covid-19. De los casi ocho mil millones 700 mil pobladores mundiales, al menos un millón dos mil 259 personas tienen el virus.

Estados Unidos registró 234 mil 462 casos, seguido de los 115 mil 242 italianos contagiados y los 110 mil 238 españoles que tienen el padecimiento, según datos de la Universidad Johns Hopkins a las 7:45. Han pérdido la vida 51 mil 335 personas a nivel mundial.

Las cifras globales de contagios ya superaron a las de otros brotes previos, como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (Sars) detectado en 2003, que afectó a ocho mil 98 personas y causó 774 muertes; así como al Ébola en África occidental, que adquieron 28 mil 646 personas y 11 mil 323 perecieron.

Covid-19 solo es superada por la gripe A (H1N1), con 700 millones contagios y 150 mil muertes; así como por el impacto estimado de la gripe española en 1918, que aunque no se conocen cifras exactas, pudo haber matado a un aproximado de entre tres y seis por ciento de la población mundial.

Los informes de síntomas por este nuevo coronavirus aparecieron el 8 de diciembre de 2019 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei. A finales de año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había sido alertada sobre varios casos de neumonía en la provincia. Desde el 11 de marzo se le califica como pandemia al SARS-CoV-2.

El director general del organismo internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que ha habido un crecimiento casi exponencial en el número de casos en las últimas cinco semanas, afectando a casi todos los países, territorios y áreas del mundo.

Las medidas de confinamiento para frenar la transmisión del coronavirus están dejando secuelas sobre todo entre los más vulnerables, ancianos y enfermos, para quienes ayer la OMS pidió a familiares y amigos al menos una llamada diaria para que no se sientan abandonados.

“Quiero transmitir un mensaje a los más jóvenes, mantener a sus abuelos seguros significa que no los pueden visitar en persona, pero llámenlos, háblenles cada día para que no se sientan solos. La distancia física no tiene que significar el aislamiento social”, dijo ayer el jefe de la Oficina de la OMS para Europa, Hans Klunge.

El médico y responsable por la OMS de más de medio centenar de países que van desde Europa occidental hasta Euroasia, Rusia e Israel, dijo que las familias deben ayudar a las personas mayores a entender adecuadamente las informaciones sobre el coronavirus para que se queden con los contenidos correctos.

La Cruz Roja Española ha identificado, en esa línea, a 400,000 personas en alto riesgo por el coronavirus y ha dirigido a ellas una campaña informativa sobre el coronavirus, mientras que en Irlanda asociaciones deportivas llaman a diario por teléfono a los ancianos, les hacen las compras y se las dejan delante de sus puertas para evitar cualquier contacto que les pueda poner en riesgo.

El 95 por ciento de casos de infectados por coronavirus en la región de Europa de la OMS son mayores de 60 años y el 50 por ciento del total mayores de 80 años, pero probablemente la tendencia a desarrollar una forma grave de la enfermedad tiene que ver con el estado de salud general de la persona más que con su edad.

En una conferencia de prensa virtual, Klunge sostuvo que ocho de cada diez muertos sufrían de al menos una enfermedad crónica.

Sin embargo, el responsable enfatizó también que “cualquier noción de que el Covid-19 sólo afecta a personas mayores es factualmente falsa”, puesto que entre el 10 y el 15 % de casos moderados a severos son de menores de 50 años.

En España y en Italia, los países más gravemente afectados de Europa, el 10 % de los fallecidos por coronavirus estaban en la franja de 70 a 79 años, precisó.

Cuando el confinamiento estricto o parcial se ha impuesto en la mayoría de países de la región, la OMS está pidiendo a todos los afectados —aunque con especial énfasis a los mayores— que presten atención a su nutrición, a mantener una actividad física y a mantenerse alejados del tabaco y del alcohol.

“Incluso dentro de la casa uno puede mantenerse físicamente activo. Si estamos sentados, trabajando o viendo televisión, pongámonos de pie al menos cada hora, establezcamos una rutina diaria con objetivos, como por ejemplo hacer 30 minutos de ejercicio”, indicó una experta de la organización.

Los cursos de ejercicios virtuales también son una opción, pero si una persona no sabe como acceder a ellos, escuchar música y bailar también es una buena alternativa, defendió.

El experto de la OMS, Manfred Huber, enfatizó que mantener una conexión social es fundamental para las personas, en particular si viven solas.

“Hay que motivarlas y ayudarlas a que encuentren alguna actividad que les interese, que les divierta, para que mantengan su salud física y mental. También debe haber una rutina de sueño regular y evitar ver todo el día las noticias”, recomendó.

Aprueban resolución

La Asamblea General de la ONU aprobó ayer por unanimidad una resolución que reconoce ”las consecuencias sin precedentes” de la pandemia de coronavirus e hizo un llamado a favor de intensificar la cooperación internacional para contener, mitigar y derrotar a la enfermedad..

Temor global

La resolución fue la primera del organismo internacional de 193 miembros sobre la pandemia que está asolando al mundo, y refleja la preocupación global frente al rápido incremento del número de casos y muertes.

