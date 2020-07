Crimen contra Fahim Saleh sacude a Manhattan; hay un sospechoso

NUEVA YORK.— La Policía de Nueva York informó que ya tiene a un sospechoso sobre el homicidio del empresario Fahim Saleh, hallado decapitado y desmembrado en su apartamento lujoso en Manhattan.

El hallazgo del crimen tuvo lugar el miércoles pasado; los oficiales también hallaron en el lugar una sierra eléctrica.

News that tech founder Fahim Saleh's dismembered remains were found in a luxury New York apartment on Tuesday has sent shock waves through Nigeria's close-knit tech community, where Saleh had launched Gokada, the country's first motorbike-hailing app https://t.co/3qme02WcyF