Crimen de Vanessa ''el precio a pagar si lloras'' por acoso: ex teniente

Betsy Schoeller es una veterana militar y exteniente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que ha desatado la indignación de varios internautas en redes sociales, donde comentó que el acoso sexual por el que pasó Vanessa Guillen “es el precio a pagar” para pertenecer a la milicia.

El caso de Vanessa Guillen, una militar con ascendencia mexicana, causó conmoción en Texas, luego de que se reportara su desaparición, días después de que le confesara a su familia que estaba siendo acosada por uno de sus superiores.

En días pasados, se confirmó que Vanessa fue asesinada por el sargento Aaron Robinson, quien presuntamente la habría golpeado con un martillo hasta la muerte, el mismo día de su desaparición.

El sargento se disparó en la cabeza cuando fue encontrado por agentes de investigación, luego de que huyera de la base militar Fort Hood.

Los detalles del horrible crimen causó conmoción entre la comunidad, ya que presuntamente el cuerpo de Vanessa fue desmembrado, se le echó cal y luego cemento en una zona cercana a la base militar.

Sus restos –según informó este lunes las autoridades del caso- fueron hallados días después que se confirmara el hallazgo de otro soldado desaparecido: Gregory Morales.

El comentario de Betsy, que muchos consideraron fuera de lugar y una revictimización hacia la memoria de Vanessa, causó que varios exigieran su despido de la Universidad de Wisconsin–Milwaukee, de donde la veterana es maestra titular.

UW-Milwaukee updated statement on social media post by UWM lecturer. UWM in no way condones the comments, and we understand and empathize with the outrage and concerns we are hearing. Link to full statement: https://t.co/WyAsMT2xuv

No obstante, la institución destacó que si bien el comentario es “repugnante (y va) más allá de lo irreflexivo" y "terriblemente en desacuerdo con los valores" de la Universidad, no se puede despedir a la mujer debido a que está protegida por la primera enmienda de la Constitución estadounidense.

We have been asked to share this statement by Betsy Schoeller, an instructor in UWM's School of Information Studies, who has been the subject of numerous news stories regarding a posting she made to Facebook. Please see link to Betsy's statement. https://t.co/zSXYBC0zkW