Crisis austriaca por corrupción

Salta por los aires el gobierno a raíz de polémico vídeo

VIENA (EFE).— El gobierno austríaco de conservadores y ultras saltó por los aires ayer sábado, a una semana de las elecciones europeas, por un vídeo en el que el dimisionario vicecanciller y líder ultra Heinz-Christian Strache se muestra dispuesto a incurrir en prácticas corruptas para llegar al poder.

Aunque el vídeo difundido el viernes por los medios alemanes Der Spiegel y el Süddeutsche Zeitung es de julio de 2017, cuando Strache no era vicecanciller, las ideas que expresa y su disposición a abusar del poder en beneficio propio lo inhabilitaban para el cargo y salpica a su socio en el gobierno, el conservador OVP.

El canciller y líder del OVP, Sebastian Kurz, tardó 24 horas en comparecer ante los medios y cuando lo hizo fue para convocar elecciones “lo antes posible”.

Kurz buscó justificar su alianza con el FPÖ de Strache tras las elecciones de octubre de 2017 y sostuvo que el trabajo de ambas formaciones había dado buenos frutos en varios campos, como una reforma fiscal y la reducción de la llegada de inmigrantes.

Sin embargo, reconoció que los continuos escándalos de la formación ultra por los vínculos con ideas antisemitas y xenófobas de algunos de sus políticos o por su cercanía a grupos extremistas de derecha le incomodó. “Aunque no siempre lo haya dicho públicamente, se han dado situaciones que me han resultado muy difícil de tragar. Pero por la continuación del trabajo no he acabado con la coalición a la primera”, puntualizó.

Elecciones anticipadas

El presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen, aprobó ayer la propuesta del canciller Sebastian Kurz de realizar elecciones anticipadas luego que Heinz-Christian Strache, vicecanciller de ultraderecha, renunció tras la difusión de un vídeo de presunta corrupción que causó el colapso del gobierno de coalición.