Gobernador de Puerto Rico elige a posible sucesor

SAN JUAN (AP).— La crisis política de Puerto Rico parecía empeorar ayer, cuando el gobernador saliente y legisladores, incluyendo algunos de su propio partido, chocaron por quién debería de ser el próximo líder de un territorio estadounidense desestabilizado por manifestaciones masivas.

El gobernador Ricardo Rosselló, anunció que había escogido a Pedro Pierluisi, exrepresentante de la isla en el Congreso de Estados Unidos, como secretario de Estado. Su nombramiento lo coloca en línea para asumir el cargo cuando Rosselló renuncie mañana, aunque es poco probable que los legisladores lo confirmen.

Rosselló hizo el anuncio vía Twitter y dijo que hoy convocará a una sesión especial para que los legisladores aprueben la nominación.

Varios legisladores han dicho que rechazarán el nombramiento de Pierluisi porque él trabaja para una firma de abogados que representa a la junta supervisora de las finanzas de la isla. El cuñado del nominado también dirige la junta.

“Existe un grave conflicto de interés”, aseguró ayer el representante José Enrique Meléndez a The Associated Press.

La representante Milagros Charbonier y el presidente de la Cámara de Representantes Johnny Méndez también dijeron que votarían en contra de Pierluisi. Ambos exhortaron a Rosselló a nominar al presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, quien se postuló para gobernador en el 2020.

Méndez comentó que Pierluisi no tiene los votos necesarios en la Cámara de Representantes. Los tres legisladores son miembros del partido pro-estadidad del actual gobernador, Partido Nuevo Progresista.

“El panorama no puede ser más complejo”, dijo el senador José Antonio Vargas Vidot, quien se postuló al Senado como independiente. “Es algo absurdo lo que estamos viviendo. Nunca anticipábamos que pasara algo como esto. En una crisis extraordinaria hay que tomar medidas extraordinarias”.

El gobernador puertorriqueño indicó que renunciará mañana, días después de varias protestas masivas detonadas por la difusión de conversaciones donde el político se burló con lenguaje vulgar de mujeres, homosexuales y víctimas del huracán “María”, entre otros.

Más de una docena de funcionarios renunciaron tras la filtración del chat, incluyendo el secretario de Estado Luis Rivera Marín.

Bajo la ley, el secretario de Estado reemplaza automáticamente al gobernador que deja el cargo, pero si alguien no es nombrado para mañana, la secretaria de Justicia Wanda Vázquez sería la próxima en línea. Ella indicó que no quiere el cargo, sin embargo, y no ha dicho si lo aceptaría de todos modos si recae sobre ella.

En vez de eso, Wanda Vázquez propuso nombrar a un economista o administrador de servicios públicos sin vínculos partidistas al puesto temporal de gobernador por los próximos 17 meses.

Entre tanto, Schatz, cuyo portavoz dijo que no está dando entrevistas, dijo en Facebook ayer que todos los problemas tienen solución y que Puerto Rico el enfoque debería de ser en encontrarlos.

“Debemos promover unión, no discordia”, dijo.

Se prevé que los legisladores se reúnan hoy para debatir la nominación de Pierluisi, que debe de ser ratificado por la Cámara de Representantes y el Senado.

La analista política Annabelle Colberg Toro dijo que Pierluisi ha probado ser un líder conciliatorio en el pasado y advirtió que Puerto Rico necesita estabilidad pronto.

“Ya quieren volver a la normalidad”, dijo. “Aquí se está viviendo una parálisis en la cual nadie sabe qué va a venir”.

Pierluisi, quien tomó un sabático de la firma legal, dijo en un comunicado que hay mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza de las autoridades federales, el Congreso de Estados Unidos y el pueblo puertorriqueño a la vez que continúa la reconstrucción tras el paso del huracán “María”.

“Mi meta es ahora convertir esa energía que nuestra gente ha demostrado en acciones constructivas que echen a Puerto Rico hacia adelante”, dijo. “Puerto Rico vive momentos nunca antes vistos y todos tenemos que poner de nuestra parte para salir adelante”.

Pierluisi fue representante de Puerto Rico en el Congreso federal entre el 2009 y el 2017 y luego se postuló contra Rosselló en las primarias del 2016 y perdió. Él también fungió como secretario de Justicia bajo el gobierno del padre de Rosselló, Pedro Rosselló, cuando también fue gobernador.

Corruptos y deshonestos

El cantante puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, dijo ayer en sus redes sociales que no quiere creer que todos los candidatos a gobernador en Puerto Rico son corruptos y deshonestos.

Nominado a gobernador

El interprete se refirió así a la reunión de hoy de la Asamblea Legislativa, que celebra una sesión para tratar la nominación de Pedro Pierluisi a gobernador.

“Récord limpio”

“Debe haber por ahí un/a estadista honesto/a, joven, que no sea hijo/a de nadie y que tenga un récord limpio”, indicó.