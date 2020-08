“Crisis única en un siglo”

Bruselas insta a reforzar medidas contra el Covid-19

LONDRES (AP y EFE).— El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo ayer que espera que el mundo pueda acabar con la pandemia de Covid-19 en menos de dos años, menos del tiempo que tomó para que se detuviera la pandemia de gripe de 1918.

Tedros describió al coronavirus como una “crisis de salud única en un siglo” y agregó que aunque la globalización ha permitido que el virus se propague más rápido de lo que lo hizo la gripe en 1918, ahora también existe tecnología para frenarlo que no estaba disponible hace un siglo.

“Esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años, sobre todo si podemos sumar esfuerzos”, manifestó el experto.

Por su parte, el jefe de emergencias de la OMS, el doctor Michael Ryan, señaló que la pandemia de 1918 golpeó al mundo en tres olas, y que la segunda, que comenzó hacia finales de 1918 , fue la más devastadora.

“Este virus no exhibe un patrón similar de olas”, indicó. “Cuando el virus no está bajo control, vuelve a aparecer”. Ryan agregó que aunque los virus pandémicos con frecuencia entran en un patrón estacional, ese no parecía ser el caso con el nuevo coronavirus.

Actualmente hay más de 22 millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo y más de 795,000 muertes, según la Universidad Johns Hopkins.

Por otra parte, la comisaria europea de Sanidad Stella Kyriakides, instó ayer a los países donde los casos de Covid-19 están aumentando a considerar reforzar medidas que ayuden a contener la expansión de la pandemia, así como a impulsar el testeo, trazado de contactos y capacidad hospitalaria.

“La falta de vigilancia es una de las razonas por la que el Covid-19 está incrementándose de nuevo en algunas partes de Europa”, apuntó la comisaria en declaraciones a varios medios europeos, entre ellos Efe.

Hasta que haya una vacuna, añadió Stella Kyriakides, “todos los Estados miembros necesitarán asegurar una capacidad de realización de test suficiente, un rastreo de los casos positivos y la capacidad de sus hospitales, y considerar reforzar las medidas donde los casos aumenten”.

También incidió la política chipriota en la necesidad de que la ciudadanía siga una rutina preventiva, entre la que se incluye el lavado de manos, el uso de mascarilla y el mantenimiento de las distancias.

Estas tareas diarias, añadió, deben ser prioritarias pese a que “muchas personas ya hayan tenido suficientes rutinas relacionadas con el coronavirus y están cansadas de las restricciones y de ser cuidadoso”.

“El riesgo de que (la pandemia) escale más es muy real”, añadió la comisaria.

España se ha convertido en las últimas semanas en el país de Europa con más casos positivos confirmados por las autoridades sanitarias.

El Ministerio español de Sanidad notificó este viernes otros 8,148 contagios de coronavirus, de los que 3,650 fueron diagnosticados en las últimas horas, un tercio de ellos en Madrid.

Con estos datos, el total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 386,054 en España, mientras que el de fallecidos se sitúa en 28,838, 125 de ellos en la última semana.

Pandemia Brasil

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró ayer que la situación del Covid-19 se estabilizó en Brasil.

Descenso

El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, indicó en una rueda de prensa por videoconferencia que se había generado “un claro descenso en varias partes de Brasil”.

El segundo más golpeado

Por detrás de Estados Unidos, Brasil es el segundo país en el mundo con un mayor número de muertos y diagnosticados positivos por el nuevo coronavirus.