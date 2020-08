Critica la manera de informar sobre cifras de Covid-19

RÍO DE JANEIRO (EFE).— El presidente Jair Bolsonaro, se pronunció ayer sobre la más de 100,000 muertes que ha dejado la pandemia del coronavirus en Brasil, y criticó la forma en que los medios de comunicación divulgaron la nefasta marca

En un mensaje divulgado a través de las redes sociales un día después de que el país batiera la lamentable marca, el mandatario señaló que una red de televisión trató el hecho como “la final de un Mundial”.

Brasil rebasó el sábado las 100,000 muertes y los tres millones de contagios por coronavirus, con lo que se ratificó como el segundo país del mundo, detrás de Estados Unidos, con mayor número de fallecidos y casos confirmados del virus.

“De manera cobarde e irrespetuosa a los 100 mil brasileños muertos, esta TV celebró ayer esa fecha, como una verdadera final del Mundial, culpando al presidente de la República de todas las muertes”, indicó el mandatario en un mensaje divulgado por Facebook.

“Muchos gestores y profesionales de la salud hicieron todo por la vida de los demás, a diferencia de esa gran cadena de televisión que solo sembró el pánico en la población y la discordia entre los Poderes”, agregó Bolsonaro, haciendo alusión, al parecer, a la red de televisión Globo.

Bolsonaro, uno de los mandatarios más escépticos en el mundo sobre la gravedad del coronavirus, llegó a considerar la enfermedad como una “gripecita” y dos ministros de Salud abandonaron sus carteras en plena pandemia por discrepancias con el dirigente sobre cómo enfrentarla.

Polémica gestión

La gestión del polémico mandatario ha sido duramente criticada por líderes de centroderecha e izquierda que han acusado al jefe de Estado de no cooperar con estados y municipios y de recomendar contra la dolencia la prescripción de la cloroquina, un antipalúdico cuya efectividad no está comprobada.

No obstante Bolsonaro asegura que “no faltaron recursos, equipos y medicinas para los estados y municipios” y que fue hidroxicloroquina la que “me salvó la vida”.

Cinco estados del país —Río Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Río Grande do Norte— registran en este momento los mayores índices de contagios y de muertes por Covid-19.

Otras nueve regiones de Brasil muestran índices de estabilidad en el número de contagios y muertes, mientras que en las 12 restantes el virus comienza a dar tregua.

Casos globales

Los casos globales de Covid-19 superaron ayer los 19.4 millones, aunque la curva de contagios diarios de esta semana parece mostrar cierta ralentización, después de dos meses de rápido crecimiento de la pandemia, según los datos confirmados de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más golpeado

Los fallecidos desde el comienzo de la pandemia ascienden ya a 722,285. América continúa siendo la región más afectada del planeta, con 10.4 millones de casos y 385,000 muertes.