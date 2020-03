Croacia vive el temblor más fuerte en 140 años en plena cuarentena

CROACIA.- Dos fuertes temblores, con magnitudes de entre 5.0 y 5.5 grados en la escala de Richter, causaron este domingo pánico en Zagreb, graves daños materiales y 17 heridos, todo ello, en medio del confinamiento ciudadano impuesto por las autoridades de Croacia contra la expansión del coronavirus.

El primer sismo, el más fuerte, sacó a los habitantes de la capital croata de sus camas a las 06.24 hora local (05.24 GMT), seguido por el segundo temblor unos 40 minutos más tarde.

A lo largo del día se sintieron varias réplicas más, aunque todas más leves y sin causa más daños.

Miles de ciudadanos salieron por el pánico a las calles, también muchos pacientes de los principales hospitales que están atendiendo a personas con infecciones de COVID-19.

Una clínica de maternidad decidió realizar los partos previstos para hoy en ambulancias al aire libre, mientras que decenas de madres con bebés recién nacidos salieron al exterior, incluso con las incubadoras, en medio de temperaturas de apenas 4 grados.

Unos 70 edificios de la capital sufrieron daños graves y entre los heridos destaca una joven de 15 años se encuentra ingresada en estado crítico, señalaron las autoridades.

La catedral de Zagreb, el edificio más alto de la ciudad, sufrió daños en su torre, cuya punta se quebró e impactó justo en frente de la vivienda del cardenal y arzobispo de Zagreb, Josip Bozanic.

Fuentes del obispado de Zagreb dijeron a la prensa que lo sucedido hoy es una "señal de Dios".

En otra iglesia cercana se derrumbó el techo interior, dejando la basílica llena de escombros.

Según las autoridades croatas, el epicentro del temblor fue a 7 kilómetros al norte de Zagreb, a una profundidad de tan solo 10 kilómetros, lo que explicaría los fuertes daños en numerosos edificios del centro de la ciudad.

El seísmo fue sentido con fuerza también en la vecina Eslovenia y en el sur de Austria.

New| Croatia🇭🇷 shaken by a 6.0-magnitude tremor that came just days after the country went on lockdown in the face of the #COVID-19 pandemic. Croatia's Zagreb is experiencing the aftermath of a major #earthquake that destroyed buildings in the city left some without electricity pic.twitter.com/T1Be1DNEY9