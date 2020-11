¿Cuántos votos obtuvo Kanye West?

Kanye West superó en votos a José Antonio Meade y Ricardo Anaya, pero no fue suficiente para convertirse en el presidente de EE.UU.

EE.UU.— La candidatura de Kanye West continúa dando de qué hablar y en redes sociales, por segundo día se convirtió en tendencia.

El rapero también generó los memes y hasta la comparación con los entonces candidatos a la presidencia de México en 2018, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Pese a que Kanye obtuvo más votos que los excandidatos mexicanos, el rapero no pudo conseguir un puesto en el gobierno, sin embargo eso no lo desmotivo, por el contrario, aseguró que en 2024 regresará y ganará.

Este pasado 3 de noviembre el cantante causó revuelo luego de compartir un mensaje en el que anunció que votaría por él para presidente de EE.UU., debido a que era el único candidato en el que confiaba.

Ese mensaje en su cuenta de Twitter también desató las burlas, mismas que convirtieron el nombre del rapero en tendencia.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. 🇺🇸 🕊