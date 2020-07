Cuba contiene la pandemia

La isla reporta cero contagios del nuevo coronavirus

LA HABANA (AP).— Por primera vez en cuatro meses desde que se desató la pandemia del nuevo coronavirus, Cuba no reportó casos de contagios ayer, aunque los expertos llamaron a no bajar la guardia.

“No tenemos confirmados, no tenemos casos graves, no tenemos casos críticos y no tenemos fallecidos”, dijo en tono satisfecho el director de Epidemiología Francisco Durán en una conferencia de prensa de actualización televisada.

“Muchas personas han dicho ¿llegará ese día? Creo que llegó, pero sabemos que podemos seguir teniendo más casos... todavía hay personas que pueden transmitir”, agregó Durán al recordar que las medidas de protección obligatorias se mantienen en la isla.

Con un calor intenso, los niños de vacaciones estivales y el transporte público circulando, las calles de la capital se acercaron a lo que era su habitual afluencia antes de que el Covid-19 llegara a la nación caribeña, salvo por el uso obligatorio de las mascarillas y la distancia entre las personas que no dejan expresar la efusividad que caracteriza a los cubanos.

Desde el 11 de marzo, cuando tres turistas italianos dieron positivo, se confirmaron 2,446 pacientes con el virus; de ellos, murieron 87.

Actualmente hay en los hospitales cubanos 38 casos activos con la enfermedad y además más de 70 personas se encuentran aisladas bajo sospecha. Países con cantidad de población similar como Chile, Ecuador o Panamá —o que están en el Caribe como República Dominicana— no han podido todavía controlar la curva de contagios.

Como casi todos los días en los últimos meses se realizaron en esta jornada más 2,000 test diagnósticos que ya suman unos de 200,000, indicó Durán.

Como siempre, el especialista hizo énfasis en los casos asintomáticos —que en la isla fueron 1,339, el 54%— y que de no ser descubiertos a tiempo podrían provocar nuevos brotes.

Con más dedicación que recursos, la isla logró contener el Covid-19 y las muertes con una mezcla de detección primaria con médicos y estudiantes tocando puertas por días para localizar casos sospechosos, con estrategias para elevar la inmunidad de la población colocando vacunas u ofreciendo sustancias homeopáticas.

Además se suspendieron los vuelos comerciales, se canceló el ingreso de turistas, se cerraron las escuelas y se limitó la circulación. Algunas de estas medidas se mantienen sobre todo en La Habana, donde el proceso de flexibilización de la cuarentena tardó más pues seguía hasta la semana pasada reportando casos sin fuente conocida de contagio.

En Estados Unidos, las autoridades de Nueva York amenazaron ayer con cerrar bares en respuesta a varias escenas de muchedumbres de personas en fiesta registradas durante el fin de semana en calles de la Gran Manzana, incumpliendo las recomendaciones para combatir el coronavirus.

“No podemos permitir que estas congregaciones continúen. Si lo hacen les diré lo que va a ocurrir: vamos a tener que dar marcha atrás en el plan de reapertura y vamos a tener que cerrar bares y restaurantes”, avisó el gobernador del estado, Andrew Cuomo, en una conferencia de prensa.

Cuomo urgió a las autoridades locales a hacer cumplir las normas y llamó a los hosteleros a respetar las directrices, recordando que no hacerlo es incumplir la ley y puede acarrear sanciones.

El gobernador también tuvo un mensaje para los jóvenes, a los que dijo que no pueden creerse “superhéroes”, pues también corren riesgos con el Covid-19 e, incluso, si no enferman de gravedad pueden contagiar a otras personas, echando por tierra el trabajo para controlar la pandemia.

En la misma línea, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lamentó las escenas vistas durante el fin de semana en algunos puntos de la ciudad, en especial en el vecindario de Astoria, en el distrito de Queens, donde se tomaron vídeos en los que podía verse a centenares de personas, muchas sin mascarillas, bebiendo en la calle y que se hicieron virales.

En respuesta, las autoridades han cerrado un restaurante de la zona por supuestamente violar las normas sobre servicio en terraza, que es el único que por ahora tienen permitidos los establecimientos de la ciudad.

Nueva York entró ayer en la cuarta fase de su reapertura, pero los bares y restaurantes siguen sin poder servir en su interior, en una medida para evitar los rebrotes vistos en otros estados de Estados Unidos.

De Blasio aseguró que se va a reforzar la vigilancia sobre los bares tras las escenas del fin de semana y aseguró que si los hosteleros no cooperan será necesario cerrar establecimientos.

Más recuperado

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien hace casi dos semanas está recluido en su residencia oficial enfermo de Covid-19, se mostró más recuperado ayer y volvió a aproximarse de un grupo de seguidores que se acercó a darle ánimos.

Tal como hizo el sábado y el domingo, según una transmisión hecha en sus redes sociales, el mandatario salió a los amplios jardines del Palacio de la Alvorada, en Brasilia, y conversó brevemente con algunas decenas de los partidarios que, a diario, se reúnen frente a la residencia oficial de la Presidencia.

El gobernante dio positivo de coronavirus el pasado 7 de junio, por lo que hoy cumplirá los 14 días de confinamiento recomendados para pacientes de Covid-19, aunque sus médicos aún no le han dado el alta ni han hecho ninguna previsión en ese sentido.

Brasil es uno de los dos países más afectados por la pandemia, sólo por detrás de Estados Unidos, y ayer, según el Ministerio de Salud, llegó a la impactante cifra de 80,120 muertes, con un total de 2,118,646 casos.

Pandemia Emergencia

El gobierno de República Dominicana declaró estado de emergencia por la pandemia.

Evitan un colapso

El gobierno dominicano declaró por 45 días el estado de emergencia, como medida preventiva para evitar que el nivel de contagio de la Covid-19 desborde la capacidad de respuesta del sistema hospitalario nacional, público y privado.

Decreto oficial

La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por el mandatario Danilo Medina, y dado a conocer por la Presidencia.