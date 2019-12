Cubanos quieren un plan de vuelta

De este modo sus familias podrían ir de visita a Miami

MIAMI (Notimex).— Cubanos habitantes en Miami exigieron que continúe el programa Parole de Reunificación Familiar Cubano (CFRP, por su siglas en inglés), que permite a familiares de cubanos legales visitar Estados Unidos en condiciones favorables, según un reporte del diario El Nuevo Herald.

Funcionando desde 2007, el programa ha suspendido sus operaciones en La Habana aunque sigue procesando las solicitudes acumuladas, de acuerdo con información de la embajada de Estados Unidos en Cuba.

Los manifestantes se reunieron en el Cuban Memorial Park para exigir celeridad a la atención de las solicitudes. “Pedimos que se solucione la paralización del programa de reunificación de nuestras familias, ya sea en un tercer país o que las entrevistas se hagan vía Skype”, declaró una de las coordinadoras de la protesta, Gretel Moreno.

“Hemos enviado cartas al Departamento de Estado, a los senadores y congresistas: todo sin respuesta. Dos años después de la paralización de la mayor parte de los trámites en la embajada de Estados Unidos en La Habana, los casos siguen sin procesar”, agregó.

Familias afectadas

Al menos 20 mil familias se han visto afectadas por la suspensión y retraso en las operaciones de reunificación y llevan años esperándola. Los organizadores de la protesta en Miami colaboran para buscar apoyo y asesorías ante su situación.

El manifestante Erney Díaz aseguró que es necesario presionar a los congresistas estadounidenses, a quienes les han pedido ayudas mediante cartas y mensajes en Twitter, sin resultado. “Estoy muy desencantado con el trabajo de los congresistas, no nos escuchan, no nos representan. ¿Qué se puede decir de estos personajes que dicen representarnos y nos desprecian así? ¿Acaso ellos o sus padres no vinieron de Cuba? ¿Ya no recuerdan lo que es vivir en dictadura? En vez de ponerse del lado correcto, ponen por delante sus intereses políticos a la familia”, acusó el inconforme.

En septiembre de 2017, Estados Unidos retiró al 60 por ciento de su personal en la embajada de La Habana y trasladó las citas de visado de inmigrantes cubanos a Bogotá, Colombia, y luego a Guyana. Esas decisiones han derivado en el retraso de los efectos del programa CFRP, produciendo irritación entre sus beneficiarios.

