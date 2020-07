Cubrebocas enredado en la pata de una gaviota, la otra cara del Covid-19

Una gaviota es la nueva víctima del Covid-19, pero no por presentar síntomas de la enfermedad, sino por los residuos humanos que la contingencia sanitaria han dejado a su paso, como lo son los cubrebocas desechables.

Vecinos de Chelmsford, Essex (Inglaterra) solicitaron la ayuda del Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales en Reino Unido (RSPCA, por sus siglas en inglés), tras notar que el ave permanecía inmóvil durante varias horas.

A young gull with a disposable face mask tangled round its legs. As it has been there a while the poor birds limbs and joints are swollen. Hopefully with veterinary care at @SEWH he will soon recover. @RSPCA_official @RSPCA_Frontline pic.twitter.com/uqGCP7tlUf