Cucaracha interrumpe discurso del presidente de Filipinas

Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, tuvo un altercado con una cucaracha que distrajo la atención del público durante su discurso.

En las imágenes se observa como una cucaracha empieza a subir por su hombro izquierdo; una de las asistentes observó al animal y reaccionó rápido, agarró hojas de papel e intentó retirarlo. Sin embargo sus acciones fracasaron.

Al ver el insecto, Duterte no pareció sorprendido, simplemente lo quitó sacudiendo su camisa.

Asimismo, el líder de 74 años hizo una broma al respecto, dijo que la oposición encabezada por el Partido Liberal le puso la cucaracha, después continuó su discurso.

