Daltónico ve por primera vez los colores reales (Vídeo)

La reacción de un joven, quien ve por primera vez la intensidad de algunas tonalidades ha causado las reacciones.

EE.UU.— Un joven de LaGrange, Georgia, Estados Unidos, se ha vuelto viral luego de un vídeo en el que se muestra totalmente asombrado y emocionado de ver cómo realmente son los colores.

McKinley Erves, quien fue diagnosticado en la secundaria con daltonismo, recibió en su cumpleaños 22 un obsequio que le mostraría cómo son los tonos que no puede distinguir.

Cuando estudiaba en la secundaria, McKinley supo que tenía dificultades para distinguir el color verde o rojo.

Debido a esta limitación, sus amigos decidieron obsequiarle unos lentes especiales, los cuales le permitieron al joven ver algunos colores por primera vez.

A través de Twitter, los amigos de McKinley Erves compartieron la grabación con su reacción, la cual pronto se hizo viral.

The fact that I hardly ever mentioned my want for colorblind glasses and my friends literally went out of their way to get me a pair for my birthday just tells me how much they love my ass and I couldn’t have asked for better people to call my brothers!!! pic.twitter.com/0BKOeftxYC