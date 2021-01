Dan de baja a funcionarios que se fueron de vacaciones... en Canadá

TORONTO (AP).— El premier de la provincia canadiense de Alberta sancionó a miembros de su gobierno por pasar las vacaciones fuera de Canadá, a pesar de que el gobierno exhorta a la gente a evitar los viajes no esenciales durante la pandemia de coronavirus.

El premier Jason Kenney dijo hoy que le pidió la renuncia a su jefe de despacho y aceptó la de su ministro de Asuntos Municipales. Otros miembros de su Partido Conservador Unido han recibido sanciones diversas por salir del país.

Albertans have every right to expect that people in positions of public trust be held to a higher standard of conduct during COVID-19.



Over the weekend I have listened to Albertans who are sending a clear message that they want real consequences for these actions.



My statement: pic.twitter.com/uAw0DI0N67