Abuelito que abrazaba a bebés prematuros muere víctima de cáncer

David Deutchman, un hombre que dedicó los últimos años de su vida a abrazar a bebés prematuros mientras sus padres estaban ausentes, a fin de ayudarlos en su desarrollo; falleció hace unos días víctima de cáncer de páncreas. Tenía 86 años.

Aunque la historia del nombrado “abuelito UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)” se dio a conocer tres años atrás, lo cierto es que Deutchman tenía alrededor de 15 años sirviendo como voluntario en un hospital de Atlanta.

Acudía dos días a la semana para abrazar a los bebés prematuros, pero también dedicaba tiempo para jugar con los bebés más grandes del área pediátrica.

Con la llegada de la pandemia, sus días como voluntario en el UCI llegaron a su fin. A pesar de esto, aquellos que trabajaron con él le enviaban mensajes de afecto de vez en cuando.

Tras darse a conocer el diagnóstico de cáncer de páncreas en etapa cuatro, varios de sus excompañeros, así como los padres de los bebés a los que ayudó, en el hospital decidieron realizarle una caravana para enviarle su afecto.

Although hospital staff and parents say he's a treasure, David Deutchman believes no one gets more out of this than he does. pic.twitter.com/afdupn68zH