Daylan McLee sufrió acoso policiaco; aún así salvó a un oficial de morir

Daylan McLee recuerda que cuando sitió el estruendo pensó que se trataba de un pequeño temblor, hasta que llegó un pariente y dijo que un patrullero había chocado con otro vehículo frente a su departamento en Uniontown, Pensilvania.

McLee salió corriendo y sacó a un agente de su auto cuando las llamas empezaban a llegar a su asiento. Varias personas, incluidos otros agentes, dijeron que McLee le había salvado la vida al policía tras el accidente del domingo por la noche.

“No sé en qué pensé. Solo sé que saqué la puerta y lo arrastré hasta el otro lado de la calle”, relató McLee el lunes.

Detenido un año por acusación falsa

El heroísmo de McLee, quien es afroamericano, se produjo en momentos de fuertes tensiones por denuncias de brutalidad policial derivadas de la muerte de George Floyd en Minneapolis.

Incluso McLee vivió en carne propia el acoso policiaco con tintes raciales, debido a que pasó un año en prisión por una acusación falsa, por la que presentó una demanda contra cuatro policías en 2018.

El hombre de 31 años pasó un año en prisión por un incidente ocurrido en marzo del 2016 en un bar, al que se presentó simplemente para ayudar a su hermana, quien lo llamó diciendo que necesitaba quién la llevara a casa por beber demasiado y que había habido una pelea en el lugar.

Ya en el lugar, McLee tuvo que sacarle un arma a un individuo que estaba en el estacionamiento y la tiró a un costado.

Al menos un agente le disparó a McLee cuando se iba. El agente dijo que McLee le había apuntado con un arma dos veces, pero vídeos de las cámaras de seguridad mostraron que McLee desarmó al individuo, se deshizo del arma de inmediato y salió corriendo cuando escuchó disparos.

McLee se pasó un año preso antes de que un jurado lo absolviese tras ver el video. Fue un año alejado de sus hijos y de su madre, quien estaba enferma. La señora falleció el año pasado.

Víctima de más acosos policiacos

McLee tuvo otro mal encuentro con la policía hace pocos meses, cuando salió corriendo al ver que se acercaban policías de civil, arma en mano. Dijo que los agentes no dijeron que eran policías y que se detuvo y puso sus manos sobre su cabeza cuando gritaron que lo eran.

Indicó que fue acusado de escapar y resistirse a ser detenido, y que durante el arresto un agente le pateó la cara y le abrió el labio. Afirmó que hay vídeos de una cámara de seguridad del incidente y que va a pelear el caso.

Daylan McLee, un hombre de perdón

McLee asegura que cree en el perdón y que no responsabiliza a todos los policías por los choques que tuvo con algunos.