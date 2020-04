De aquí Y de allá

España

Susceptibles al coronavirus

La variabilidad genética en el sistema inmunológico humano puede afectar a la susceptibilidad y la gravedad de la infección por el SARS CoV-2, coronavirus responsable del Covid-19, concluyó una investigación publicada en la revista “Journal Of Virology”, de la Sociedad Americana de Microbiología. Ciertos genes del sistema inmunológico, denominados genes del antígeno leucocitario humano y que participan en el reconocimiento de los patógenos, varían de una persona a otra. Estas variaciones, según este trabajo, pueden influir en la capacidad del sistema inmunológico para reconocer un determinado patógeno: el reconocimiento deficiente del SARS-CoV2 puede hacer que una persona sea más vulnerable al virus.

Estados Unidos

Bodas por Zoom

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ya no será un impedimento para el amor en Nueva York. El gobernador del estado, el demócrata Andrew Cuomo, anunció ayer que ya no habrá excusas para que las parejas que deseen casarse no tengan problemas para llevar al cabo su sueño y permitirá los enlaces a través de Zoom u otras plataformas telemáticas. “Puedes obtener la licencia para casarte a través de internet”, dijo Cuomo.

Colombia

Comida gourmet, a casa

Varios cocineros de Colombia buscan sortear el cierre de sus locales por la emergencia sanitaria del coronavirus con iniciativas que llevan a la puerta de casa de los bogotanos y los cartageneros creaciones gourmet en un abrir y cerrar de ojos. Varios establecimientos adoptan el concepto asociado normalmente a las cadenas de comida rápida pero con ofertas con el sello del chef, como en el caso del restaurante Celele, en el colorido barrio de Getsemaní de Cartagena de Indias.— EFE

