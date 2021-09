De rockstar a policía tras los atentados del 11 de septiembre

El 11 de septiembre es una fecha que marcó para siempre al pueblo de Estados Unidos.

El atentado de las torres gemelas provocó toda una revolución en la seguridad pública nacional, efecto vigente hasta la actualidad.

"Torres Gemelas":

Porque se cumplen 20 años desde el atentado contra ellas pic.twitter.com/0WHwxCxswI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 11, 2021

Atentado que cambió la vida y las vidas

El terror ocasionó en la sociedad de la Unión americana efectos negativos como la xenofobia y el racismo, pero también positivos como la apropiación cultural.

Y detonó la poderosa identidad estadounidense, el sentido patriótico tan peculiar y rimbombante del país del sueño americano.

Uno de estos ejemplos está en la historia del cantante de heavy metal, Matt Barlow, de la banda de Florida, Iced Earth, referente del género en la década de los noventa. ¿Pero qué fue lo que sucedió?

Check out the @AshesOfAres cover of “ Dust In The Wind”https://t.co/ROaXY0FVf4 — Matt Barlow (@redoppressor) December 21, 2020

Luego del 11-S, la prioridad es ayudar al país

En pleno éxito, tras lanzar álbumes de éxitos como Burnt Offerings, The Dark Saga, el músico decidió que seguir como frontman de Iced Earth no era una prioridad, y sí hacer algo por la colapsada seguridad del país.

Barlow decidió dejar la agrupación en 2002, meses después del atentado a las torres gemelas para unirse al Departamento de Policía de Georgetown, Delaware.

Intentan disuadir a Matt Barlow

Jon Schaffer, quien en enero de 2021 se hizo célebre pero no por la música, sino por otro lapso de “patriotismo” norteamericano: la toma del Capitolio, intentó evitar que Barlow dejara la agrupación de manera infructuosa.

Hace años, el sitio dedicado al género, Death Rhetoric tuvo una entrevista con Matt Barlow acerca de este episodio, donde narró detalles de su decisión que catalogó como un sueño de vida.

Además del patriotismo, incluso reveló que esto también se fincaba sobre su estabilidad económica a futuro.

10-03-1970: Nace Matt Barlow (Biloxi, Mississippi, EEUU), cantante reconocido por haber sido miembro de la banda norteamericana Iced Earth entre los años 1994 a 2003 y desde 2007 a 2011. Además de la música, en 2003 ingresó la la policía, motivado por los eventos del 11S pic.twitter.com/pQVO8XpLl7 — Hitos del Rock (@hitosdelrock) March 10, 2021

Matt Barlow ya tenía en mente servir a la comunidad

“Yo ya tenía ese tipo de idea. Todos los miembros de mi familia sirvieron en el Ejército, incluso mi mamá. Mis padres se conocieron en el ejército y mis dos hermanos estaban en la Marina".

"La única razón por la que no entré en el Ejército era porque mis dos hermanos estaban saliendo y me dijeron en ese momento que no era un buen lugar. "Yo no entré y en ese instante estaba en la música” recordó Matt.

Matt Barlow, policía de tiempo completo

Fue policía de tiempo completo durante más de cuatro años, luego regresaría a cantar a otra banda emergente, mezclando ambas labores que le apasionan: la música y la seguridad civil, reprodujo milenio.com.

“Después de 9/11, más que el sentido de patriotismo, que sin duda lo tenía, porque sentí que quería hacer algo al respecto, pero aún más que eso, en verdad puse mi vida en perspectiva, por la edad que tenía y por donde estaba".

Matt Barlow cambió la música por el servicio a la comunidad después de los atentados del 11 de septiembre.- Foto de milenio.com

"Yo sentí que tenía una cantidad limitada de tiempo para asegurarme por si la música no funcionaba, tenía que hacer a algo porque con Iced Earth no me alcanzaba para vivir. Me puse a buscar en la policía y una cosa llevó a la otra y aquí estoy ahora”, apuntó a Death Rhetoric.

