MÉXICO.— El mítico manga 'Death Note' (el cuaderno de la muerte) regresa después de 14 años con una nueva historieta, después de emitir su último tomo publicado en julio de 2006.

Sin embargo, lo que ha llamado más atención es la presencia del nuevo "personaje", quien se trata de nada menos que del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Death Note came back just to call out Donald Trump! 2020 IS WILD 😜 us American WEEBTAKU’z be like pic.twitter.com/MU28Xg5CK0