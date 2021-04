Debut exitoso en la bolsa

Coinbase llega a $85,000 millones en su primer día

NUEVA YORK (EFE).— La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase debutó ayer en el selectivo tecnológico Nasdaq y protagonizó una de las mayores salidas a bolsa del año en Wall Street con una valoración que ronda los 85,000 millones de dólares y representa un paso más en la consolidación de las monedas digitales.

Coinbase abrió en la segunda mitad de la jornada en 381 dólares, por encima de los 250 dólares establecidos como referencia y llegó a alcanzar los 429 dólares —disparando momentáneamente su capitalización hasta unos 100,000 millones— para posteriormente bajar gradualmente hasta cerrar la jornada bursátil en los 328 dólares, o 30% con respecto al precio de referencia.

Ese precio valora la empresa muy por encima de los 65,000 millones iniciales y diez veces más que la valoración de 8,000 millones de la última ronda de financiación privada en 2018 de esta start-up.

Coinbase debutó bajo el “ticker” COIN con una operación de cotización directa y no la tradicional oferta pública de venta, por lo que no emite nuevos títulos y son los accionistas de la empresa y no los bancos que suelen ser intermediarios los que ponen los títulos en venta.

El ascenso meteórico de dicha firma, fundada en 2012, viene de la mano de las criptomonedas, con la decana bitcoin al frente y de nuevo ahora cerca del máximo histórico de los 65,000 dólares, un valor diez veces mayor que hace un año.

Coinbase nació con la promesa de simplificar la compraventa de bitcoin, una divisa digital que por entonces equivalía a unos 15 dólares. Hoy la plataforma, que tiene enfrente a rivales como Gemini o Binance, permite operar con más de medio centenar de monedas digitales.

Con el precio de la acción en el entorno de los 330 dólares, la firma digital tiene una capitalización superior a las corporaciones que gestionan los mercados del Nasdaq y la Bolsa de Nueva York juntas.

Previamente a su salida a bolsa, Coinbase presentó unos resultados excepcionales para una empresa con 1.700 empleados en el primer trimestre del ejercicio de 2021: 56 millones de usuarios y 7.000 inversores institucionales en su plataforma, registró un ingreso trimestral de 1.800 millones de dólares y un beneficio de 800 millones.

JornadaWall Street

Wall Street tuvo resultados mixtos, con una ganancia de 0.16 % del Dow Jones

Indicadores

Al cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió 0.16 % o 53.62 puntos, hasta las 33,730.89 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0.41 % o 16.93 puntos, hasta las 4,124.66 unidades. Por su parte, el índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes del mercado, retrocedió 0.99 % o 138.26 puntos, hasta las 13,857.66 unidades.