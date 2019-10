Demócratas piden a Trump desistir sobre las pruebas de ADN a migrantes

WASHINGTON.- Un grupo de senadores demócratas pidió este miércoles a la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump; que dé marcha atrás en sus planes de practicar pruebas de ADN a los migrantes que crucen su frontera desde México; y que estén bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

En una carta enviada al Ejecutivo, los senadores, liderados por el demócrata Edward Markey; consideraron la iniciativa innecesaria, injustificada e invasiva, según la publicación The Hill.

In its most recent effort to vilify and stigmatize immigrants, the Trump administration wants to forcibly collect DNA from migrants, jeopardizing the civil rights and privacy of hundreds of thousands of people. I’m demanding the administration abandon this dystopian proposal. pic.twitter.com/o2hgqZOTyX