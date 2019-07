Denuncian crueldad animal contra leones y tigres en Asia y Sudáfrica

LONDRES.- La organización World Animal Protection denunció la crueldad que sufren los leones y tigres; criados en cautiverio en Sudáfrica y Asia, para alimentar la demanda de productos derivados de los grandes felinos en la medicina tradicional asiática.

La demanda de partes del cuerpo de estos mamíferos; “está impulsando un auge en las granjas de gatos grandes”, indicó la organización no gubernamental (ONG) en un nuevo informe publicado hoy; el cual expone el maltrato a que son sometidos estos animales.

El grupo conservacionista dijo que examinó la cadena de suministro de la creciente demanda de partes de leones y tigres y afirmó haber encontrado “una crueldad horrible en todos los rincones”, ya que “antes de ser asesinados estos animales salvajes son sometidos a diversas formas de crueldad”.

“Many of these animals will only ever see the world through metal bars, they will only ever feel hard concrete beneath their paws.”



We researched the traditional Asian medicine supply chain and found cruelty at every corner: https://t.co/mwBdLjDqyb



Footage from @Blood_Lions pic.twitter.com/zqmyUX2eUY