Derek Chauvin, presunto asesino de George Floyd, podría salir libre

CIUDAD DE MÉXICO.- El exagente policial Derek Chauvin, acusado de la muerte de George Floyd, compareció este lunes ante la corte del condado de Hennepin, en Minneapolis. Ahí, el juez le fijó una fianza de 1.25 millones de dólares sin condiciones, o una de un millón con condiciones.

Vestido con su traje naranja, Chauvin compareció -por teleconferencia- durante 10 minutos por el caso Floyd, donde se le acusa de homicidio en segundo grado, después de haber asfixiado al afroestadounidense al presionarle el cuello con su rodilla durante casi nueve minutos.

Entre las condiciones que incluye la fianza de un millón de dólares es no hacer ningún trabajo relacionado con la policía o la procuración de justicia, no usar armas de fuego ni tener contacto alguno con la familia Floyd.

