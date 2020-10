Derek Chauvin, señalado por la muerte de George Floyd, ya está libre

WASHINGTON.- Derek Chauvin, el expolicía de Mineápolis (Minesota) acusado del asesinato del afroamericano George Floyd; a quien mantuvo varios minutos presionándole el cuello con la rodilla, salió este miércoles de prisión en libertad bajo fianza.

Chauvin, que se encontraba detenido desde mayo y debe comparecer ante los tribunales en marzo próximo por la muerte de Floyd; fue liberado tras depositar una fianza de un millón de dólares.

