Derriban una estatua de Cristobal Colón en EE.UU.

Decapitaron otra estatua de Colón en un barrio italiano de Boston, EE.UU.

RICHMOND.— En medio de la convulsión generada por la muerte de George Floyd, una estatua de Cristóbal Colón fue derribada, quemada y tirada a un lago en Richmond, Virginia. El episodio ocurrió el martes por la noche, durante una manifestación en el Byrd Park.

En Boston, mientras tanto, apareció decapitada otra estatua de Colón en el North End, un barrio tradicionalmente italiano.

The Christopher Columbus statue in the North End of Boston was beheaded. pic.twitter.com/a6AULfQHVG

Usando sogas los manifestantes de Richmond derribaron la estatua de Colón, en la que colocaron cartel que decía:“Colón representa un genocidio”. Acto seguido se le prendió fuego y fue tirada a un lago, de acuerdo con NBC 12.

El parque había sido escenario durante el día de un acto para recordar las luchas de los pueblos originarios y de los afroamericanos en Estados Unidos.

A statue of Christopher Columbus has been pulled down, set alight and thrown in a lake by protesters in Richmond, Virginia.



Latest news from the US here: https://t.co/rRinmR8igE pic.twitter.com/qcDzep8WBS